В Киеве разворовали более 3,6 млн грн во время ремонта зданий пенсионного фонда

В столице сообщили о подозрении организованной группе с участием должностных лиц учреждения.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 6 участникам организованной группы, которые завладели бюджетными средствами при закупке противопожарного оборудования и проведении ремонта зданий пенсионного фонда.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, среди них — теневой руководитель подрядной компании, инженер по техническому надзору, двое руководителей частных предприятий и двое должностных лиц пенсионного фонда, в том числе бывшая глава ПФУ в г. Киеве.

По данным следствия, частное предприятие и Главное управление пенсионного фонда Украины в Киеве заключили договор на проведение капитального ремонта в административных зданиях фонда в столице. Для победы в тендерных закупках организатор схемы — руководитель частной фирмы — привлекала подконтрольные предприятия.

На тот момент руководитель подрядной организации в актах выполненных работ завысил стоимость установки оборудования. Эти акты были подписаны должностными лицами пенсионного учреждения, и на их основании исполнители получали оплату. Полученные средства обналичивались через подконтрольные предприятия.

Эксперты подтвердили ущерб на сумму свыше 3,6 миллиона гривен.

В прокуратуре добавили, что участникам организованной группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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