Зеленский лишил гражданства Ореста Березовского – известного как митрополит Онуфрий

В 2002 году Березовский добровольно получил гражданство Российской Федерации, не уведомив об этом украинские государственные органы.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о прекращении украинского гражданства Ореста Березовского — более известного как митрополит Онуфрий, деятель УПЦ (МП). Решение принято на основании материалов, собранных Службой безопасности Украины.

По данным СБУ, в 2002 году Березовский добровольно получил гражданство Российской Федерации, не уведомив об этом украинские государственные органы. Несмотря на это, он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины.

Следствие также установило, что Онуфрий поддерживает устойчивые связи с московской патриархией и сознательно противодействовал процессу получения канонической независимости Православной церкви Украины. Даже после начала полномасштабной агрессии РФ он фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и её руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева), указано в сообщении СБУ.

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