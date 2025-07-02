Зеленський позбавив громадянства Ореста Березовського – відомого як митрополит Онуфрій

У 2002 році Березовський добровільно набув громадянства Російської Федерації, не повідомивши про це українські державні органи.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про припинення українського громадянства Ореста Березовського — більш відомого як митрополит Онуфрій, діяч УПЦ (МП). Рішення ухвалено на підставі матеріалів, зібраних Службою безпеки України.

За даними СБУ, у 2002 році Березовський добровільно набув громадянства Російської Федерації, не повідомивши про це українські державні органи. Попри це, він продовжував користуватися статусом громадянина України.

Слідство також встановило, що Онуфрій підтримує сталі зв’язки з московською патріархією та свідомо протидіяв процесу отримання канонічної незалежності Православної церкви України. Навіть після початку повномасштабної агресії РФ він фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва), вказують у СБУ.

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