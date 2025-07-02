На Львівщині суд покарав чоловіка, який під час перевезення до підрозділу ЗСУ втік з автобусу

Чоловік отримав три роки позбавлення волі за ухилення від військового призову.

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На Львівщині суд апеляційної інстанції визнав винним 30-річного мешканця Сколе за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Рішенням районного суду обвинуваченого було засуджено до 3 років за ґратами, проте звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Прокурори не погодились з такою позицією та подали апеляційну скаргу.

Встановлено, що чоловік, з метою ухилення від призову на мобілізацію, під час його перевезення для служби у підрозділі ЗСУ, самовільно залишив автобус та повернувся додому.

Врахувавши всі обставини, Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та призначив чоловіку нове покарання у виді 3 років позбавлення волі.

З рішенням суду у справі від 26 червня № 453/893/24 (провадження № 11-кп/811/483/25) можна ознайомитись за посиланням.

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