Во Львовской области суд наказал мужчину, который во время транспортировки в подразделение ВСУ сбежал из автобуса

Мужчина получил три года лишения свободы за уклонение от военного призыва.

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Во Львовской области апелляционный суд признал виновным 30-летнего жителя города Сколе по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Решением районного суда обвиняемый был приговорен к 3 годам лишения свободы, однако освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Прокуроры не согласились с таким решением и подали апелляционную жалобу.

Установлено, что мужчина, с целью уклонения от мобилизационного призыва, во время его транспортировки для службы в подразделении ВСУ самовольно покинул автобус и вернулся домой.

Учитывая все обстоятельства, Львовский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и назначил мужчине новое наказание — 3 года лишения свободы.

С решением суда по делу от 26 июня № 453/893/24 (производство № 11-кп/811/483/25) можно ознакомиться по ссылке.

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