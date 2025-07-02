На Закарпатье будут судить злоумышленников, которые переправляли 13 уклонистов за границу в грузовике с песком, видео

Дельцы обустроили тайник в кузове грузовика, за перевозку мужчин до границы получили почти 100 тысяч долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье будут судить группу злоумышленников, которые пытались переправить 13 военнообязанных за границу. Мужчин перевозили в грузовике с песком. Об этом сообщает региональная полиция.

Как известно, фигуранты были разоблачены в феврале 2025 года. Для реализации преступного замысла злоумышленники использовали грузовик с песком. В кузове автомобиля они оборудовали специальный отсек, в котором прятали своих клиентов и транспортировали их к приграничной зоне.

Во время очередной такой перевозки правоохранители задержали трех злоумышленников в возрасте 25, 44 и 48 лет на окраине села Великая Паладь Береговского района. Тогда фигуранты пытались переправить через границу 13 военнообязанных мужчин. За эту операцию они получили почти 100 тысяч долларов.

Всем троим задержанным следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что к преступной схеме причастен еще один закарпатец — 38-летний житель Береговского района. На основании собранной доказательной базы ему также сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

На данный момент следователи завершили досудебное расследование, а материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд.

За совершенное обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.