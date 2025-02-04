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На Закарпатті 13 чоловіків намагалися перетнути кордон у «КАМАЗі», сховавшись під шаром піску

18:08, 4 лютого 2025
За надані «послуги» порушники кордону мали сплатити переправнику від 8 до 10 тисяч доларів.
На Закарпатті 13 чоловіків намагалися перетнути кордон у «КАМАЗі», сховавшись під шаром піску
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На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Цього разу порушники намагалися перетнути кордон, сховавшись у вантажівці під шаром піску. Про це повідомляє ДПСУ.

Зокрема, на околиці села Велика Паладь прикордонники спільно із правоохоронцями зупинили вантажівку «КАМАЗ», водій якої перевозив пісок.

Під вантажем, в обладнаному «кунгу», доставлялися до державного кордону 13 чоловіків з дев’яти різних областей України: 3 – із Запорізької, 2 – з Львівської, 2 – з Київської, по одному з Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської, Кіровоградської, Волинської та Одеської областей.

Усі вони мали намір незаконно потрапити в Угорщину. За надані «послуги» порушники кордону мали сплатити переправнику від 8 до 10 тисяч доларів.

Водія «КАМАЗа» та ще двох його спільників затримали в порядку ст. 208 КПК.

Під час проведення низки обшуків правоохоронці вилучили кошти, 5 транспортних засобів, 3 прилади нічного бачення, 3 гвинтівки й 1 пістолет травматичної дії з протермінованими на них дозволами.

Трьом фігурантам кримінального провадження вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ.

3 лютого Хустський районний суд обрав одному з фігурантів кримінального провадження запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,5 млн гривень.

Слідство триває.

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прикордонники Державна прикордонна служба кордон перетин кордону

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