На Закарпатье 13 мужчин пытались пересечь границу в «КАМАЗе», спрятавшись под слоем песка

За предоставленные «услуги» нарушители границы должны были оплатить переправщику от 8 до 10 тысяч долларов.

В Закарпатье разоблачили схему незаконной переправки лиц через государственную границу. На этот раз нарушители пытались пересечь границу, спрятавшись в грузовике под слоем песка. Об этом сообщает ГПСУ.

В частности, на окраине села Большая Паладь пограничники совместно с правоохранителями остановили грузовик «КАМАЗ», водитель которого перевозил песок.

Под грузом, в оборудованном «кунге», доставлялись к государственной границе 13 мужчин из девяти разных областей Украины: 3 – из Запорожской, 2 – из Львовской, 2 – из Киевской, по одному из Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской, Кировоградской, Волынской и Одесской области.

Все они намеревались незаконно попасть в Венгрию. За предоставленные «услуги» нарушители границы должны были оплатить переправщику от 8 до 10 тысяч долларов.

Водителя «КАМАЗа» и еще двух его подельников задержали в порядке ст. 208 УПК.

Во время проведения ряда обысков правоохранители изъяли средства, 5 транспортных средств, 3 прибора ночного видения, 3 винтовки и 1 пистолет травматического действия с просроченными на них разрешениями.

Трем фигурантам уголовного производства уже поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК.

3 февраля Хустский районный суд избрал одному из фигурантов уголовного производства меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 4,5 млн гривен.

Следствие продолжается.

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