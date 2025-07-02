Военнослужащий ТЦК с Днепра снял с учета 17 мужчин, включая брата: ГБР сообщило о подозрении

ГБР разоблачило военнослужащего ТЦК из Днепра, который незаконно снял с учёта 17 мужчин, включая собственного брата.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Днепра, который безосновательно снял с воинского учета не менее 17 мужчин. Как указано в ГБР, для этого он самостоятельно вносил в систему «Оберіг» данные о якобы непригодности этих лиц к службе по решению военно-врачебной комиссии, хотя никто из них такую комиссию не проходил и в ТЦК не являлся.

Среди незаконно списанных был и родной брат самого военнослужащего. Часть этих мужчин уже выехала за пределы Украины, другие — скрываются. Следствие выясняет мотивы действий должностного лица и устанавливает местонахождение исключенных из учета.

Подозреваемому инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины) и воспрепятствование деятельности ВСУ в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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