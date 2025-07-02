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Військовослужбовець ТЦК з Дніпра зняв з обліку 17 чоловіків, включно з братом: ДБР повідомило про підозру

16:36, 2 липня 2025
ДБР викрило військовослужбовця ТЦК з Дніпра, який незаконно зняв з обліку 17 чоловіків, зокрема власного брата
Військовослужбовець ТЦК з Дніпра зняв з обліку 17 чоловіків, включно з братом: ДБР повідомило про підозру
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Дніпра, який безпідставно списав з військового обліку щонайменше 17 чоловіків. Як вказують у ДБР, для цього він самостійно вносив у систему «Оберіг» дані про нібито непридатність цих осіб до служби за рішенням військово-лікарської комісії, хоча жоден з них таку комісію не проходив і до ТЦК не з’являвся.

Серед незаконно списаних був і рідний брат самого військовослужбовця. Частина цих чоловіків уже виїхала за межі України, інші — переховуються. Слідство з’ясовує мотиви дій посадовця та встановлює місце перебування виключених з обліку.

Підозрюваному інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України) та перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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ТЦК

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