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На Закарпатті судитимуть зловмисників, які переправляли 13 ухилянтів за кордон у вантажівці з піском, відео

22:00, 2 липня 2025
Ділки облаштували сховок у кузові вантажівки, за перевезення чоловіків до кордону отримали майже 100 тисяч доларів.
На Закарпатті судитимуть зловмисників, які переправляли 13 ухилянтів за кордон у вантажівці з піском, відео
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На Закарпатті судитимуть групу зловмисників, які намагалися переправити 13 військовозобов’язаних за кордон. Чоловіків перевозили у вантажівці з піском. Про це повідомляє поліція регіону.

Як відомо, фігурантів викрили у лютому 2025 року. Для реалізації злочину зловмисники використовували вантажівку з піском. У кузові автомобіля вони облаштували спеціальний відсік, в якому переховували своїх клієнтів та транспортували до прикордоння.

Під час чергового такого трансферу правоохоронці затримали трьох зловмисників, віком 25, 44 та 48 років, на околиці села Велика Паладь Берегівського району. Тоді фігуранти намагалися переправити через кордон 13 військовозобов’язаних чоловіків. За цю оборудку вони отримали майже 100 тисяч доларів.

Усім трьом затриманим слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до злочинної схеми причетний ще один закарпатець — 38-річний мешканець Берегівського району. На підставі зібраної доказової бази йому також повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування, а матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скерували для судового розгляду.

За скоєне обвинуваченим загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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Закарпаття мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

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