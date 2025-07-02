У Києві розікрали понад 3,6 млн грн під час ремонту будівель пенсійного фонду

У столиці повідомили про підозру організованій групі за участі посадовців установи.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 6 учасникам організованої групи, які заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі протипожежного обладнання та проведення ремонту будівель пенсійного фонду.

Як повідомила Київська міська прокуратура, серед них – тіньова керівниця підрядного підприємства, інженер із технагляду, двоє керівників приватних підприємств та двоє посадовців пенсійного фонду, зокрема колишня керівниці ПФУ в м. Києві.

За даними слідства, приватне товариство та Головне управління пенсійного фонду України в м. Києві уклали договір на проведення капітального ремонту в адміністративних будівлях фонду у столиці. Для перемоги у тендерних закупівлях організаторка схеми – керівниця приватної фірми залучала підконтрольні підприємства.

Тодішній керівник підрядної організації в актах виконаних робіт завищив вартість робіт зі встановлення обладнання. Ці акти посадові особи пенсійної установи підписали і на їх підставі виконавці отримували оплату. Отримані за роботу гроші обготівковувалися через підконтрольні підприємства.

Висновком експертів підтверджено збитки на понад 3,6 мільйона гривень.

У прокуратурі додали, що учасникам організованої групи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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