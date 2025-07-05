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Трамп заявил, что он не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины

20:24, 5 июля 2025
Президент США отметил, что хотел бы завершение войны, но не может гарантировать, что ему это удастся.
Трамп заявил, что он не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины. Об этом сообщает Politico.

«Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One в ответ на вопрос, уверен ли он в том, что сможет добиться прекращения боевых действий.

На вопрос о том, является ли завершение войны приоритетом, президент ответил: «Да. Я хотел бы, чтобы это произошло».

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США Дональд Трамп

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