Трамп заявил, что он не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины

Президент США отметил, что хотел бы завершение войны, но не может гарантировать, что ему это удастся.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины. Об этом сообщает Politico.

«Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One в ответ на вопрос, уверен ли он в том, что сможет добиться прекращения боевых действий.

На вопрос о том, является ли завершение войны приоритетом, президент ответил: «Да. Я хотел бы, чтобы это произошло».

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