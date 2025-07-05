Президент США зазначив, що хотів би завершення війни, але не може гарантувати, що йому це вдасться.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України. Про це повідомляє Politico.

«Я не знаю. Я не можу сказати вам, станеться це чи ні», - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що зможе домогтися припинення бойових дій.

На запитання про те, чи є завершення війни пріоритетом, президент відповів: «Так. Я хотів би, щоб це сталося».

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