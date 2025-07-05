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Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України

20:24, 5 липня 2025
Президент США зазначив, що хотів би завершення війни, але не може гарантувати, що йому це вдасться.
Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України
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Президент США Дональд Трамп заявив, що він не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України. Про це повідомляє Politico.

«Я не знаю. Я не можу сказати вам, станеться це чи ні», - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що зможе домогтися припинення бойових дій.

На запитання про те, чи є завершення війни пріоритетом, президент відповів: «Так. Я хотів би, щоб це сталося».

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США Дональд Трамп

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