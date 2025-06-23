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Бензин снова будет дорожать — украинцев предупредили о новом скачке цен

14:17, 23 июня 2025
Рост мировых цен на нефть повлечет за собой подорожание бензина в Украине, что ударит по стоимости товаров и услуг.
Бензин снова будет дорожать — украинцев предупредили о новом скачке цен
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В случае, если цена на нефть удержится в пределах $90–100 за баррель, стоимость бензина в Украине может вырасти на 10–15%. Об этом заявил экономист Олег Устенко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, сейчас на мировом рынке наблюдается разнонаправленная динамика: с одной стороны, сокращение поставок нефти подталкивает цену вверх, а с другой — глобальное экономическое охлаждение приводит к снижению спроса, что оказывает давление на цену.

«Равновесная цена, скорее всего, будет держаться в районе $90–100 за баррель. Если цена стабилизируется на уровне $90, можно ожидать роста стоимости нефтепродуктов — в частности бензина — на 10–15%», — пояснил Устенко.

Он отметил, что это отразится на себестоимости всех товаров и услуг, поскольку топливо — ключевой ресурс.

Экономист также добавил, что рост цен на топливо приведёт к подорожанию производства в целом, так как вырастет себестоимость продукции. При этом внутреннее производство топлива в Украине сейчас находится в худшем состоянии, чем ранее, а рынок в основном зависит от импорта, подчеркнул Устенко.

В то же время в Украине уже наблюдается рост цен на топливо.

В частности, по данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 23 июня средние цены на топливо составляют:

  • Бензин А-95 премиум — 62,77 грн
  • Бензин А-95 — 58,44 грн
  • Бензин А-92 — 56,58 грн
  • Дизельное топливо — 55,56 грн

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