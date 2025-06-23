Бензин знову дорожчатиме — українців попередили про новий стрибок цін

Зростання світових цін на нафту спричинить подорожчання бензину в Україні, що вдарить по вартості товарів і послуг.

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У разі, якщо ціна на нафту утримається в межах $90–100 за барель, вартість бензину в Україні може зрости на 10–15%. Про це заявив економіст Олег Устенко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, нині на світовому ринку спостерігається протилежна динаміка: з одного боку, скорочення постачання нафти штовхає ціну вгору, а з іншого — глобальне економічне охолодження спричиняє зменшення попиту, що тисне на ціну вниз.

«Рівноважна ціна, найімовірніше, триматиметься в районі $90–100 за барель. Якщо ціна стабілізується на рівні $90, то можна очікувати зростання вартості нафтопродуктів — зокрема бензину — на 10–15%», — пояснив Устенко.

Він зазначив, що це позначиться на собівартості всіх товарів і послуг, бо пальне — ключовий ресурс.

Економіст також додав, що зростання цін на пальне спричинить подорожчання виробництва в цілому, адже зросте собівартість продукції. При цьому внутрішнє виробництво пального в Україні зараз перебуває в гіршому стані, ніж раніше, а ринок переважно залежить від імпорту, зазначив Устенко.

Водночас в Україні вже спостерігається збільшення ціни на пальне.

Зокрема, за даними Консалтингової групи А-95, станом на 23 червня середні ціни на пальне становлять:

Бензин А-95 преміум- 62,77

Бензин А-95 - 58,44

Бензин А-92 - 56,58

Дизельне паливо - 55,56

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