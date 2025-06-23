Суд оголосив вирок обвинуваченим у вбивстві 3-річного сина ексдепутата Київської облради Вʼячеслава Соболєва

Через майже шість років після резонансного вбивства суд оголосив вирок обвинуваченим.

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Суд у Києві виніс вирок обвинуваченим у вбивстві 3-річного сина ексдепутата Київської облради Вʼячеслава Соболєва. Йдеться про трагічний випадок, коли внаслідок замаху на ексдепутата Соболєва загинув його син. Про це повідомив новопризначений Генпрокурор Руслан Кравченко.

Трагічний інцидент стався у 2019 році. Трді в центрі Києва обстріляли позашляховик Range Rover, унаслідок чого загинув 3-річний син В’ячеслава Соболєва. Політик під час замаху не постраждав.

Усіх трьох обвинувачених у справі засуджено до реальних строків - від 13 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Найближчим часом буде видано розпорядження, яке передбачатиме обов’язкову участь керівника обласної прокуроратури та/або його заступника в усіх провадженнях щодо насильницьких злочинів проти дітей - як на етапі досудового розслідування, так і в суді. Ці справи не просто кримінальні провадження. Це про наше спільне зобов’язання перед тими, хто не може себе захистити. І ця відповідальність безумовна", - розповів Кравченко.

Як уточнює "Обозреватель", обвинувачений Андрій Лаврега, який зробив постріл, отримав 15 років позбавлення волі. Під час суду він частково визнав провину, стверджуючи, що не мав наміру вбивати, а лише "залякати" Соболєва.

Ще двоє фігурантів — Юрій Ткаченко та Євген Семенов засуджені до 13 років ув’язнення кожен. Їм інкримінували пособництво у скоєнні злочину. Обидва свою провину заперечували.

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