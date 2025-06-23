Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні $39,3 млрд, яких залучено понад $20 млрд — Денис Шмигаль

За словами Шмигаля, є домовленості, щоб повністю закрити потреби у зовнішньому фінансуванні України на цей рік.

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Кабмін 23 червня провів координаційну нараду, під час якої обговорювали бюджет і фінансову стратегію на наступний рік.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, загальна потреба у зовнішньому фінансуванні цього року становить $39,3 млрд.

З них вже залучено понад $20 млрд. З них $15,8 млрд за механізмом ERA, $3,7 млрд від ЄС, майже $400 млн — МВФ, $50 млн — від Світового банку.

«Є домовленості, щоб повністю закрити фінансові потреби на цей рік. Обговорили фінансування держбюджету, потреби та домовленості з партнерами на 2026 рік. Перед Мінфіном поставлені відповідні завдання», пояснив прем’єр.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що 2026 рік несе підвищену невизначеність через воєнні ризики, тож Україні потрібні нові підходи до фінансової підтримки. Він закликав партнерів розглянути можливість мобілізації додаткових ресурсів.

Як писала «Судово-юридична газета», пояснюючи причини, чому уряд не подав бюджетну декларацію до 1 червня, Сергій Марченко попередив депутатів про серйозні виклики з формуванням бюджету на 2026 рік. «У наступному році нам потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% з 19,4% ВВП. Щоб зрозуміти, наскільки це складно і наскільки це великі цифри – мова йде про сотні мільярдів гривень менше видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо», – сказав Марченко.

«Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація. Але нам потрібно буде готовими до різних сценаріїв», - сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що міжнародні партнери-донори не фінансують потреби оборони, зокрема, зарплати військовослужбовців. Ці потреби фінансує виключно Україна за рахунок власних бюджетних коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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