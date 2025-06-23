Общая потребность Украины во внешнем финансировании составляет $39,3 млрд, из которых привлечено более $20 млрд — Денис Шмыгаль

По словам Шмыгаля, есть договоренности, чтобы полностью закрыть потребности во внешнем финансировании Украины на этот год.

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Кабмин 23 июня провел координационное совещание, в ходе которого обсуждались бюджет и финансовая стратегия на следующий год.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, общая потребность во внешнем финансировании в этом году составляет $39,3 млрд.

Из них уже привлечено более $20 млрд. В том числе $15,8 млрд по механизму ERA, $3,7 млрд от ЕС, почти $400 млн — МВФ, $50 млн — от Всемирного банка.

«Есть договоренности, чтобы полностью закрыть финансовые потребности на этот год. Обсудили финансирование госбюджета, потребности и договоренности с партнерами на 2026 год. Перед Минфином поставлены соответствующие задачи», — пояснил премьер.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что 2026 год несет повышенную неопределенность из-за военных рисков, поэтому Украине нужны новые подходы к финансовой поддержке. Он призвал партнеров рассмотреть возможность мобилизации дополнительных ресурсов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», объясняя причины, по которым правительство не подало бюджетную декларацию до 1 июня, Сергей Марченко предупредил депутатов о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год. «В следующем году нам нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% с 19,4% ВВП. Чтобы понять, насколько это сложно и насколько это большие цифры – речь идет о сотнях миллиардов гривен меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем», – сказал Марченко.

«Прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не прогнозист, но я знаю, как может меняться ситуация. Но нам нужно будет быть готовыми к разным сценариям», — сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что международные партнеры-доноры не финансируют потребности обороны, в частности, зарплаты военнослужащих. Эти потребности финансирует исключительно Украина за счет собственных бюджетных средств.

Автор: Наталя Мамченко

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