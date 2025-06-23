Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Общая потребность Украины во внешнем финансировании составляет $39,3 млрд, из которых привлечено более $20 млрд — Денис Шмыгаль

13:32, 23 июня 2025
По словам Шмыгаля, есть договоренности, чтобы полностью закрыть потребности во внешнем финансировании Украины на этот год.
Общая потребность Украины во внешнем финансировании составляет $39,3 млрд, из которых привлечено более $20 млрд — Денис Шмыгаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин 23 июня провел координационное совещание, в ходе которого обсуждались бюджет и финансовая стратегия на следующий год.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, общая потребность во внешнем финансировании в этом году составляет $39,3 млрд.

Из них уже привлечено более $20 млрд. В том числе $15,8 млрд по механизму ERA, $3,7 млрд от ЕС, почти $400 млн — МВФ, $50 млн — от Всемирного банка.

«Есть договоренности, чтобы полностью закрыть финансовые потребности на этот год. Обсудили финансирование госбюджета, потребности и договоренности с партнерами на 2026 год. Перед Минфином поставлены соответствующие задачи», — пояснил премьер.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что 2026 год несет повышенную неопределенность из-за военных рисков, поэтому Украине нужны новые подходы к финансовой поддержке. Он призвал партнеров рассмотреть возможность мобилизации дополнительных ресурсов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», объясняя причины, по которым правительство не подало бюджетную декларацию до 1 июня, Сергей Марченко предупредил депутатов о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год. «В следующем году нам нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% с 19,4% ВВП. Чтобы понять, насколько это сложно и насколько это большие цифры – речь идет о сотнях миллиардов гривен меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем», – сказал Марченко.

«Прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не прогнозист, но я знаю, как может меняться ситуация. Но нам нужно будет быть готовыми к разным сценариям», — сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что международные партнеры-доноры не финансируют потребности обороны, в частности, зарплаты военнослужащих. Эти потребности финансирует исключительно Украина за счет собственных бюджетных средств.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общая потребность Украины во внешнем финансировании составляет $39,3 млрд, из которых привлечено более $20 млрд — Денис Шмыгаль

По словам Шмыгаля, есть договоренности, чтобы полностью закрыть потребности во внешнем финансировании Украины на этот год.

Верховный Суд объяснил, подлежит ли апелляционному обжалованию определение об отказе в закрытии уголовного производства из-за истечения сроков давности

УПК не предусматривает обжалования определения, которым отказано в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства, вынесенного во время судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Государственной специальной службе транспорта предлагают поручить строительство фортификаций — законопроект комитета по нацбезопасности

ГССТ будет заниматься капитальным строительством, реконструкцией объектов и сооружений общевойскового и специального назначения, в том числе военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также объектов недвижимости и инфраструктуры в сфере управления Министерства обороны.

Полномочия конкурсной комиссии по отбору ВККС с международными экспертами собираются продлить до 2028 года — появился текст законопроекта

Верховная Рада рассмотрит законопроект о продлении полномочий конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей с решающим участием международных экспертов.

«Оценка добропорядочности имеет важное значение, но лишь тогда, когда она служит правде, а не фабрикует образы» – Руслан Кравченко

Новый Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, как во время конкурса на должность директора НАБУ увидел, что компетентность и профессионализм стали второстепенными — их перечеркнули субъективные оценки, условные представления и тонкая грань между формой и содержанием.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси