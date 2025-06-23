Правительство направило предоставленные партнерами 22 млрд грн на нужды восстановления, — Шмыгаль

Часть средств пойдет на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование, восстановление коммунального хозяйства и энергосектора.

Фото: kmu.gov.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство направило 22 млрд грн, предоставленных партнерами, на нужды восстановления. Об этом он сказал во время внеочередного заседания правительства 23 июня.

«Почти 18,5 млрд грн от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) направляем на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и для восстановления коммунального хозяйства наших городов», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что около 1,4 млрд грн от JICA выделено на восстановление энергетики, на подготовку и обучение саперов.

Кроме того, почти 2,2 млрд грн бюджетной поддержки ЕС распределены на восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 2026 год несет повышенную неопределенность, поэтому Украине нужны новые подходы к финансовой поддержке от партнеров.

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