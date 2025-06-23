Уряд скерував надані партнерами 22 млрд грн на потреби відновлення, — Шмигаль

Частина коштів піде на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування, відновлення комунального господарства та відбудову енергетики.

Фото: kmu.gov.ua

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд скерував 22 млрд грн, які надали партнери, на потреби відновлення. Про це він сказав під час позачергового засідання уряду 23 червня.

«Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передаємо на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства наших міст», - заявив Шмигаль.

Він додав, що близько 1,4 млрд грн від JICA виділено на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів.

Крім того, майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки ЄС розподілили на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що 2026 рік несе підвищену невизначеність, тому Україні потрібні нові підходи до фінансової підтримки від партнерів.

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