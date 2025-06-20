2026 рік несе підвищену невизначеність, тому Україні потрібні нові підходи до фінансової підтримки від партнерів

Для фінансової стійкості у 2026 році Україні потрібні від партнерів додаткові рішення.

Фото: mof.gov.ua

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На 2026 рік Україні знадобляться нові рішення від міжнародних партнерів для фінансування витрат. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, який долучився онлайн до засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN). У засіданні взяли участь міністри фінансів країн ЄС, представники євроінституцій та міжнародних фінансових організацій.

Серед ключових тем – фінансова ситуація в Україні, бюджетні потреби на 2026 рік, санкції проти росії та конфіскація її заморожених активів.

Сергій Марченко подякував ЄС за системну підтримку з 2022 року, зокрема за 52,5 млрд євро бюджетної допомоги, з яких 10,5 млрд євро – у 2025 році. Він також привітав Міністра фінансів Польщі Анджея Доманського з успішним завершенням головування Польщі в Раді ЄС.

Міністр фінансів відзначив стійкість української фінансової системи: у січні-травні 2025 року держбюджет перевиконано на 1 млрд доларів США, внутрішні запозичення склали 5 млрд доларів США, а обсяг зовнішнього фінансування – понад 20 млрд доларів США. Загальна потреба на 2025 рік – понад 39,3 млрд доларів США, і Україна має підтвердження щодо покриття цієї суми.

Водночас Сергій Марченко наголосив: 2026 рік несе підвищену невизначеність через воєнні ризики, тож Україні потрібні нові підходи до фінансової підтримки. Він закликав партнерів розглянути можливість мобілізації додаткових ресурсів.

Міністр фінансів закликав посилити санкційний тиск на РФ.

Сергій Марченко привітав пропозицію Єврокомісії щодо поетапної відмови від російських нафти та газу до 2027 року.

Він також закликав до ухвалення політичного рішення про конфіскацію заморожених активів РФ у юрисдикціях ЄС як прикладу міжнародної відповідальності.

Як писала «Судово-юридична газета», пояснюючи причини, чому уряд не подав бюджетну декларацію до 1 червня, міністр фінансів Сергій Марченко попередив депутатів про серйозні виклики з формуванням бюджету на 2026 рік. «У наступному році нам потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% з 19,4% ВВП. Щоб зрозуміти, наскільки це складно і наскільки це великі цифри – мова йде про сотні мільярдів гривень менше видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо», – сказав Марченко.

«Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація. Але нам потрібно буде готовими до різних сценаріїв», - сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що міжнародні партнери-донори не фінансують потреби оборони. Ці потреби фінансує виключно Україна за рахунок власних бюджетних коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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