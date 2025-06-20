2026 год несет повышенную неопределенность, поэтому Украине нужны новые подходы к финансовой поддержке от партнеров

Для финансовой устойчивости в 2026 году Украине потребуются от партнеров дополнительные решения.

Фото: mof.gov.ua

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На 2026 год Украине понадобятся новые решения от международных партнеров для финансирования расходов. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, который присоединился онлайн к заседанию Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN). В заседании приняли участие министры финансов стран ЕС, представители евроинституций и международных финансовых организаций.

Среди ключевых тем – финансовая ситуация в Украине, бюджетные потребности на 2026 год, санкции против России и конфискация ее замороженных активов.

Сергей Марченко поблагодарил ЕС за системную поддержку с 2022 года, в частности за 52,5 млрд евро бюджетной помощи, из которых 10,5 млрд евро – в 2025 году. Он также поздравил Министра финансов Польши Анджея Доманского с успешным завершением председательства Польши в Совете ЕС.

Министр финансов отметил устойчивость украинской финансовой системы: в январе-мае 2025 года госбюджет перевыполнен на 1 млрд долларов США, внутренние заимствования составили 5 млрд долларов США, а объем внешнего финансирования – более 20 млрд долларов США. Общая потребность на 2025 год – более 39,3 млрд долларов США, и Украина имеет подтверждения по покрытию этой суммы.

В то же время Сергей Марченко подчеркнул: 2026 год несет повышенную неопределенность из-за военных рисков, поэтому Украине нужны новые подходы к финансовой поддержке. Он призвал партнеров рассмотреть возможность мобилизации дополнительных ресурсов.

Министр финансов призвал усилить санкционное давление на РФ.

Сергей Марченко приветствовал предложение Еврокомиссии по поэтапному отказу от российских нефти и газа до 2027 года.

Он также призвал к принятию политического решения о конфискации замороженных активов РФ в юрисдикциях ЕС как примера международной ответственности.

Как писала «Судебно-юридическая газета», объясняя причины, почему правительство не подало бюджетную декларацию до 1 июня, министр финансов Сергей Марченко предупредил депутатов о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год. «В следующем году нам нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% с 19,4% ВВП. Чтобы понять, насколько это сложно и насколько это большие цифры – речь идет о сотнях миллиардов гривен меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем», – сказал Марченко.

«Прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не являюсь прогнозистом, но я знаю, как может меняться ситуация. Но нам нужно будет готовыми к разным сценариям», – сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что международные партнеры-доноры не финансируют потребности обороны. Эти потребности финансирует исключительно Украина за счет собственных бюджетных средств.

Автор: Наталя Мамченко

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