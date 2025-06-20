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В YouTube Shorts появится функция создания видео с помощью ИИ

16:20, 20 июня 2025
Видео будет создаваться с помощью Veo 3 от Google.
В YouTube Shorts появится функция создания видео с помощью ИИ
Фото: medianama.com
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YouTube вскоре представит инструмент на базе искусственного интеллекта в Shorts, который позволит пользователям создавать видео с помощью простых текстовых подсказок, устраняя необходимость в камерах или инструментах для редактирования. Об этом сообщил генеральный директор компании Нил Мохан во время своего выступления на фестивале Cannes Lions 2025.

По его словам, обновление будет использовать новейшую модель генерации видео от Google, Veo 3.

«Veo — это модель генерации видео от Google DeepMind, которая позволяет создавать фоны и видеоклипы для Shorts, сгенерированные ИИ», — сказал Мохан.

Он подчеркнул, что предстоящая версия пойдет дальше, позволяя создавать целые видео, а не только фоны.

В YouTube сообщают, что новый инструмент будет запущен в течение следующих нескольких месяцев, но пока не сообщается, будет ли он ограничен платными планами AI Pro или AI Ultra (именно так сейчас работает Veo 3), или же к нему смогут получить доступ все пользователи Shorts.

Мохан описал Veo 3 как открытие «новых творческих путей для исследования каждым».  

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YouTube искусственный интеллект ИИ

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