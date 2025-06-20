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Избран председатель Кобеляцкого районного суда Полтавской области

16:38, 20 июня 2025
Суд возглавила Ирина Омельченко.
Избран председатель Кобеляцкого районного суда Полтавской области
Фото: Кобеляцкий районный суд Полтавской области
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20 июня в Кобеляцком районном суде Полтавской области состоялось собрание судей, на котором был избран председатель судебного учреждения.

Так, по результатам тайного голосования собранием судей Кобеляцкого районного суда Полтавской области Омельченко Ирину Ивановну избрали председателем суда.

Согласно Закону Украины «О судебном строе и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от общего количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

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суд судья Полтава

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