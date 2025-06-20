Обрано голову Кобеляцького районного суду Полтавської області

Суд очолила Ірина Омельченко.

Фото: Кобеляцький районний суд Полтавської області

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20 червня у Кобеляцькому районному суді Полтавської області відбулися збори суддів, на яких було обрано голову судової установи.

Так, за результатами таємного голосування зборами суддів Кобеляцького районного суду Полтавської області Омельченко Ірину Іванівну обрано головою суду.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

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