У Києві знову зловили любителів «поганяти»: водій Tesla летів зі швидкістю 191 км за год

Водій Tesla мчав містом зі швидкістю 191 км/год, а Audi — 161 км/год.

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Столичні патрульні продовжують виявляти водіїв, які грубо порушують встановлені обмеження швидкості руху в межах міста.

Як вказали у патрульній поліції, у Голосіївському районі правоохоронці зупинили водія автомобіля Tesla, який рухався зі швидкістю 191 км/год. З чоловіком провели профілактичну бесіду щодо неприпустимості перевищення швидкості та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год.

Ще одного порушника, водія Audi, також зупинили в Голосіївському районі. Швидкість його автомобіля становила 161 км/год. Поліцейські наголосили на необхідності дотримання правил дорожнього руху та винесли аналогічну постанову за тією ж статтею.

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