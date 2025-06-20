В Киеве снова поймали любителей «погонять»: водитель Tesla мчался со скоростью 191 км в час

Водитель Tesla мчался по городу со скоростью 191 км/ч, а Audi — 161 км/ч.

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Столичные патрульные продолжают выявлять водителей, которые грубо нарушают установленные ограничения скорости движения в пределах города.

Как сообщили в патрульной полиции, в Голосеевском районе правоохранители остановили водителя автомобиля Tesla, который двигался со скоростью 191 км/ч. С мужчиной провели профилактическую беседу о недопустимости превышения скорости и вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП — превышение скорости более чем на 50 км/ч.

Еще одного нарушителя, водителя Audi, также остановили в Голосеевском районе. Скорость его автомобиля составляла 161 км/ч. Полицейские подчеркнули необходимость соблюдения правил дорожного движения и вынесли аналогичное постановление по той же статье.

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