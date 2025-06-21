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Что делать, если на работе не предусмотрен обеденный перерыв — объяснение Гоструда

08:12, 21 июня 2025
Если перерыв невозможно организовать, работник имеет право есть в рабочее время по установленному порядку.
Что делать, если на работе не предусмотрен обеденный перерыв — объяснение Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда рассказала, что делать, если на предприятии невозможно установить перерыв для отдыха и питания.

Согласно ст. 66 КЗоТ Украины, работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов. Этот перерыв не включается в рабочее время. Как правило, перерыв должен предоставляться через четыре часа после начала работы.

Время начала и окончания перерыва устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

Работники используют время перерыва по своему усмотрению. На этот период они могут покидать рабочее место.

На тех работах, где из-за условий производства невозможно установить перерыв, работнику должна быть предоставлена возможность приёма пищи в течение рабочего времени. Перечень таких работ, порядок и место приёма пищи устанавливаются собственником или уполномоченным им органом по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) предприятия, учреждения, организации.

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Гоструда питание трудовые отношения

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