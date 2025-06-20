В результате обстрела Киева 17 июня окружающей среде нанесено ущерба более чем на 4 млн грн

В атмосферу выбрасываются оксид азота, углекислый газ, тяжелые металлы и пыль.

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После очередного российского обстрела столицы 17 июня экологический ущерб для Киева превысил 4 миллиона гривен. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, в результате взрывов в воздух попала более тонны вредных веществ. В атмосферу выбрасываются оксид азота, углекислый газ, тяжелые металлы и пыль. Такие загрязнения особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Министр также подчеркнула, что за три июньские атаки на Киев в воздух в целом попало более 3000 тонн загрязняющих веществ. Совокупный ущерб окружающей среде оценивается в 10 миллионов гривен. Это без учета разрушенной инфраструктуры.

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