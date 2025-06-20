Унаслідок обстрілу Києва 17 червня довкіллю завдано понад 4 млн грн збитків

У повітря попадають — оксид азоту, вуглекислий газ, важкі метали та пил.

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Після чергового російського обстрілу столиці 17 червня екологічні збитки для Києва перевищили 4 мільйони гривень. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

За її словами, внаслідок вибухів у повітря потрапила понад тонна шкідливих речовин. У повітря попадають — оксид азоту, вуглекислий газ, важкі метали та пил. Такі забруднення особливо небезпечні для людей із хронічними захворюваннями дихальних шляхів.

Міністерка також наголосила, що за три червневі атаки на Київ у повітря загалом потрапило понад 3000 тонн забруднюючих речовин. Сумарні збитки для довкілля оцінюються у 10 мільйонів гривень. Це без урахування зруйнованої інфраструктури.

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