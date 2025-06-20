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НБУ ввів у обіг нові монети номіналом 5 гривень

22:18, 20 червня 2025
Монети присвячені митцям Розстріляного відродження.
НБУ ввів у обіг нові монети номіналом 5 гривень
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Національний банк України 19 червня ввів у обіг дві нові пам’ятні монети — «Розстріляне відродження. Микола Хвильовий» та «Розстріляне відродження. Юліан Шпол».

Ці монети започатковують нову серію, присвячену діячам Розстріляного відродження — українського культурного руху 1920–1930-х років, представники якого стали жертвами радянських репресій.

Дизайн монет

Обидві монети номіналом 5 гривень виготовлені з нейзильберу, оздоблені кольоровим друком, мають рифлений гурт та випущені тиражем до 75 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Аверс монет — спільний: стилізований напис «СЛОВО», який символізує харківський будинок літераторів, серед літер — парость пшениці як символ знищеного покоління митців. Особливий елемент — прострелена літера «О» з краплею крові, що підкреслює трагізм епохи.

Реверс монети «Микола Хвильовий» — стилізований портрет письменника, обрамлений кам’яними плитами як метафора спроб стерти пам'ять. Зображені його ім’я та псевдонім, роки життя: 1893–1933.

Реверс монети «Юліан Шпол» — портрет, дещо «розмитий» корозією часу, однак збережений. Указано справжнє ім’я — Михайло Яловий, псевдонім та роки життя: 1895–1937.

Реалізація

Придбати пам’ятні монети можна буде з 20 червня через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів.

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