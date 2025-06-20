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НБУ ввел в обращение новые монеты номиналом 5 гривен

22:18, 20 июня 2025
Монеты посвящены деятелям Расстрелянного возрождения.
НБУ ввел в обращение новые монеты номиналом 5 гривен
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Национальный банк Украины 19 июня ввел в обращение две новые памятные монеты — «Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой» и «Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол».

Эти монеты открывают новую серию, посвящённую деятелям Расстрелянного возрождения — украинского культурного движения 1920–1930-х годов, представители которого стали жертвами советских репрессий.

Дизайн монет

Обе монеты номиналом 5 гривен изготовлены из нейзильбера, украшены цветной печатью, имеют рифлёный гурт и выпущены тиражом до 75 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Аверс монет — общий: стилизованная надпись «СЛОВО», символизирующая харьковский дом литераторов, среди букв — росток пшеницы как символ уничтоженного поколения художников. Особый элемент — прострелянная буква «О» с каплей крови, подчёркивающей трагизм эпохи.

Реверс монеты «Николай Хвылевой» — стилизованный портрет писателя, окруженный каменными плитами как метафора попыток стереть память. Указаны его имя и псевдоним, годы жизни: 1893–1933.

Реверс монеты «Юлиан Шпол» — портрет, частично «размытый» коррозией времени, но не забытый. Указано настоящее имя — Михаил Яловой, псевдоним и годы жизни: 1895–1937.

Реализация

Приобрести памятные монеты можно будет с 20 июня через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

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НБУ Нацбанк

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