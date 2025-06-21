Що робити, якщо на роботі не передбачено обідньої перерви — пояснення Держпраці

Якщо перерву неможливо організувати, працівник має право їсти в робочий час — за встановленим порядком.

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Державна служба з питань праці розповіла, що робити, якщо на підприємстві не можна встановити перерву для відпочинку і харчування.

Відповідно до ст. 66 КЗпП України працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи.

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

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