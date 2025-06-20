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У YouTube Shorts з’явиться функція створення відео за допомогою ШІ

16:20, 20 червня 2025
Відео створюватиметься за допомогою Veo 3 від Google.
У YouTube Shorts з’явиться функція створення відео за допомогою ШІ
Фото: medianama.com
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YouTube незабаром представить інструмент на базі штучного інтелекту в Shorts, який дозволить користувачам створювати відео за допомогою простих текстових підказок, усуваючи потребу в камерах або інструментах для редагування. Про це повідомив генеральний директор компанії Ніл Мохан під час свого виступу на фестивалі Cannes Lions 2025.

За його словами, оновлення використовуватиме новітню модель генерації відео від Google — Veo 3.

«Veo — це модель генерації відео від Google DeepMind, яка дозволяє створювати фони та відеокліпи для Shorts, згенеровані ШІ», — сказав Мохан.

Він підкреслив, що майбутня версія піде далі, дозволяючи створювати цілі відео, а не лише фони.

У YouTube повідомляють, що новий інструмент буде запущено протягом наступних кількох місяців, але наразі не зазначено, чи буде він обмежений платними планами AI Pro або AI Ultra (саме так наразі працює Veo 3), чи ж до нього зможуть отримати доступ усі користувачі Shorts.

Мохан описав Veo 3 як відкриття «нових творчих шляхів для дослідження кожним».

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YouTube штучний інтелект ШІ

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