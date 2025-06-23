Володимир Зеленський прибув до Британії, де зустрінеться з королем Чарльзом III та прем’єром Стармером

Президент України прибув до Великої Британії для поглиблення оборонної співпраці між двома країнами.

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Президент України Володимир Зеленський 23 червня прибув до Великої Британії. Під час свого візиту Глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з королем. Про це українським медіа розповів прессекретар Президента Сергій Никифоров.

«Під час візиту президент України зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом», - зазначив Никифоров.

Окрім того, Володимир Зеленський поспілкується з українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів.

«Основна мета візиту – поглиблення оборонної співпраці», - сказав Никифоров.

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