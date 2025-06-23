Владимир Зеленский прибыл в Британию, где встретится с королем Чарльзом III и премьером Стармером

Президент Украины прибыл в Великобританию для углубления оборонного сотрудничества между двумя странами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня прибыл в Великобританию. В ходе своего визита Глава государства проведёт ряд встреч, в том числе с королём. Об этом украинским СМИ сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров.

«Во время визита Президент Украины встретится с королём Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента — Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом», — отметил Никифоров.

Кроме того, Владимир Зеленский пообщается с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании, и с представителями аналитических центров.

«Основная цель визита – углубление оборонного сотрудничества», – сказал Никифоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.