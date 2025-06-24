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Налоговая напомнила, какие условия прекращения налогового залога

07:18, 24 июня 2025
В случае продажи имущества, находящегося в налоговом залоге, такое имущество освобождается от налогового залога со дня получения контролирующим органом подтверждения о поступлении средств в бюджет от такой продажи.
Налоговая напомнила, какие условия прекращения налогового залога
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, какие условия прекращения налогового залога.

Указывается, что порядок применения налогового залога устанавливается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Основанием для освобождения имущества налогоплательщика из налогового залога и его исключения из соответствующих государственных реестров является соответствующий документ, удостоверяющий окончание любого из событий, определённых пунктом 93.1 статьи 93 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI (далее — Кодекс), а именно:

получение контролирующим органом подтверждения полного погашения суммы налогового долга и/или рассроченных (отсроченных) денежных обязательств и процентов за пользование рассрочкой (отсрочкой) в установленном законодательством порядке;

признание налогового долга безнадёжным;

вступление в законную силу соответствующего судебного решения о прекращении налогового залога в рамках процедур, определённых законодательством о банкротстве;

получение налогоплательщиком в результате проведения процедуры административного или судебного обжалования либо в других случаях, предусмотренных статьёй 55 Кодекса, решения соответствующего органа о признании противоправными и/или отмене ранее принятых решений относительно начисления суммы денежного обязательства;

получение налогоплательщиком согласия контролирующего органа на отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, в соответствии со статьёй 92 Кодекса.

В случае продажи имущества, находящегося в налоговом залоге, такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения поступления средств в бюджет от такой продажи.

Кроме того, продажа в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия также ведёт к освобождению от налогового залога. Соответствующие изменения в государственные реестры вносятся с момента, когда контролирующий орган получает подтверждение полного погашения налогового долга покупателем объекта приватизации.

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