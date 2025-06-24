Податкова нагадала, які умови припинення податкової застави

У разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, таке майно звільняється з податкової застави з дня отримання контролюючим органом підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу.

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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, які умови припинення податкової застави.

Зазначається, що порядок застосування податкової застави встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Підставою для звільнення майна платника податків з податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених пунктом 93.1 статті 93 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі — Кодекс), а саме:

- отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення суми податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань та процентів за користування розстроченням (відстроченням) в установленому законодавством порядку;

- визнання податкового боргу безнадійним;

- набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;

- отримання платником податків внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження або в інших випадках, передбачених статтею 55 Кодексу, рішення відповідного органу про визнання протиправними та/або скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов'язання;

- отримання платником податків згоди контролюючого органу на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до статті 92 Кодексу.

У разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання контролюючим органом підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу.

Крім того, продаж у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства також веде до звільнення з податкової застави. Відповідні зміни до державних реєстрів вносяться з моменту, коли контролюючий орган отримає підтвердження повного погашення податкового боргу покупцем об'єкта приватизації.

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