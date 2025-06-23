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Верховний Суд пояснив, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала про відмову у закритті кримінального провадження через сплив строків давності

13:19, 23 червня 2025
КПК не передбачає оскарження ухвали, якою відмовлено у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції.
Верховний Суд пояснив, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала про відмову у закритті кримінального провадження через сплив строків давності
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Ухвала про відмову в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності, постановлена під час судового розгляду в суді першої інстанції, не підлягає апеляційному оскарженню. На це вказав Верховний Суд у постанові від 1 травня 2025 року по справі №570/2722/19.

Так, місцевий суд відмовив у задоволенні клопотання обвинуваченого та захисника про закриття кримінального провадження та його звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Суддя апеляційного суду відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою обвинуваченого на цю ухвалу.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС вказав, що, як убачається з матеріалів провадження, місцевий суд відмовив у задоволенні клопотання обвинуваченого та захисника про закриття кримінального провадження стосовно обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, та його звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з ч. 1 ст. 392 КПК, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені судові рішення, які були ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили, а саме:

  • вироки, крім випадків, передбачених ст. 394 цього Кодексу;
  • ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру;
  • інші ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 392 КПК, ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених частиною першою цієї статті, окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою цієї статті.

Отже, оскарження ухвали, якою відмовлено у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції, зазначеними положеннями закону не передбачено.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд пояснив, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала про відмову у закритті кримінального провадження через сплив строків давності

КПК не передбачає оскарження ухвали, якою відмовлено у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції.

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