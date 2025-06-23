Верховный Суд объяснил, подлежит ли апелляционному обжалованию определение об отказе в закрытии уголовного производства из-за истечения сроков давности

УПК не предусматривает обжалования определения, которым отказано в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства, вынесенного во время судебного разбирательства в суде первой инстанции.

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Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности, вынесенное во время судебного разбирательства в суде первой инстанции, не подлежит апелляционному обжалованию. На это указал Верховный Суд в постановлении от 1 мая 2025 года по делу №570/2722/19.

Так, местный суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и защитника о закрытии уголовного производства и его освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Судья апелляционного суда отказал в открытии производства по апелляционной жалобе обвиняемого на это определение.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС указал, что, как усматривается из материалов производства, местный суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и защитника о закрытии уголовного производства в отношении обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК, и его освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Согласно ч. 1 ст. 392 УПК, в апелляционном порядке могут быть обжалованы судебные решения, которые были приняты судами первой инстанции и не вступили в законную силу, а именно:

приговоры , кроме случаев, предусмотренных ст. 394 настоящего Кодекса;

, кроме случаев, предусмотренных ст. 394 настоящего Кодекса; определения о применении или отказе в применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера ;

; другие определения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

В соответствии с ч. 2 ст. 392 УПК, определения, вынесенные во время судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебных решений, предусмотренных частью первой этой статьи, отдельному обжалованию не подлежат, кроме случаев, определенных этим Кодексом.

Возражения против таких определений могут быть включены в апелляционную жалобу на судебное решение, предусмотренное частью первой этой статьи.

Следовательно, обжалование определения, которым отказано в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства, вынесенного во время судебного производства в суде первой инстанции, указанными положениями закона не предусмотрено.

Автор: Наталя Мамченко

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