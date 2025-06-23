Суд объявил приговор обвиняемым в убийстве 3-летнего сына экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева

Спустя почти шесть лет после резонансного убийства суд объявил приговор обвиняемым.

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Суд в Киеве вынес приговор обвиняемым в убийстве 3-летнего сына экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Речь идет о трагическом случае, когда в результате покушения на эксдепутата Соболева погиб его сын. Об этом сообщил новоназначенный Генпрокурор Руслан Кравченко.

Трагический инцидент произошел в 2019 году. Трди в центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover, в результате чего погиб 3-летний сын Вячеслава Соболева. Политик во время покушения не пострадал.

Все трое обвиняемых по делу приговорены к реальным срокам - от 13 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В ближайшее время будет издано распоряжение, предусматривающее обязательное участие руководителя областной прокуроратуры и/или его заместителя во всех производствах по насильственным преступлениям против детей - как на этапе досудебного расследования, так и в суде. Эти дела не просто уголовные производства. Это о нашем общем обязательстве перед теми, кто не может себя защитить. И эта ответственность безусловна", – рассказал Кравченко.

Как уточняет "Обозреватель", обвиняемый, который выполнил выстрел - Андрей Лаврега получил 15 лет лишения свободы. Во время суда он частично признал вину, утверждая, что не намеревался убивать, а лишь "запугать" Соболева.

Еще два фигуранта — Юрий Ткаченко и Евгений Семенов приговорены к 13 годам заключения каждый. Им инкриминировали пособничество в совершении преступления.

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