Владимир Зеленский сменил образ для саммита НАТО, видео

Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в наряде, напоминающем классический костюм.

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Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в наряде черного цвета, который напоминал классический костюм.

СМИ обратили внимание, что Президент впервые надел костюм вместо привычного милитари-стиля.

Напомним, в нидерладском городе Гаага проходит саммит НАТО. Ожидается, что Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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