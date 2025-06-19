Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Состоялся новый обмен пленными — большинство освобожденных защитников находились в неволе более 3 лет, фото

14:51, 19 июня 2025
Состоялся очередной этап крупного обмена пленными в категории «тяжелобольные и раненые» согласно договоренностям в Стамбуле.
Состоялся новый обмен пленными — большинство освобожденных защитников находились в неволе более 3 лет, фото
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и РФ провели обмен пленными 19 июня. Это очередной этап крупного обмена в категории "тяжелобольные и раненые" в рамках договоренностей в Стамбуле. Об этом сообщает  Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В целом домой возвращаются украинцы, которые воевали в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в Запорожской и Киевской областях.

Удалось вернуть военнослужащих ВСУ, в частности, представителей Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Все освобожденные сегодня защитники – представители рядового и сержантского состава.

"У каждого освобожденного сегодня защитника тяжелые медицинские диагнозы и болезни вследствие ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - отметили в Координационном штабе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, как квалифицировать получение преподавателем взятки за успешную сдачу студентом предметов экзаменационной сессии

При оценке текущей успеваемости студента преподаватель не выполняет организационно-распорядительных функций и поэтому не может считаться должностным лицом.

Адвокат 12 лет стремилась стать судьей, но смогла продержаться в суде лишь год

Судья Наталья Скрынникова, которая была назначена на должность только в 2024 году, неожиданно завершила карьеру судьи.

Закон о ведении налоговой реестра банковских счетов граждан нужен для адаптации платежей к зоне евро — Сергей Марченко

По словам министра финансов Сергея Марченко, для присоединения к единой зоне платежей в евро Верховной Раде придется принять закон о реестре банковских счетов и сейфов.

Закон о множественном гражданстве не дает ответа, как быть с кандидатами в судьи, которые легально получат иностранное гражданство

Закон разрешает иметь несколько гражданств, но не дает ответа на вопрос – как быть с гражданами Украины, которые легально приобретут иностранное гражданство и затем будут претендовать на государственные должности.

Приговоров по превышению полномочий служащими ТЦК пока нет — ВСК заслушала данные о результатах расследований

Некоторые служащие ТЦК, совершавшие нарушения, направлены в зону боевых действий, но приговоров по расследованиям пока нет.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду