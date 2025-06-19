Відбувся новий обмін полоненими — більшість звільнених захисників перебували в неволі понад 3 роки, фото

Відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії «тяжкохворі і поранені» згідно з домовленостями у Стамбулі.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та РФ провели обмін полоненими 19 червня. Це черговий етап великого обміну у категорії "тяжкохворі і поранені" у межах домовленостей у Стамбулі. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях.

Вдалося повернути військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Зазначається, що більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Усі визволені сьогодні захисники - представники рядового та сержантського складу.

"Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням", - зазначили у Координаційному штабі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.