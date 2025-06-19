У Пенсійному фонді пояснили, як лікарняний з позначкою «алкогольне сп’яніння» впливає на розрахунок наступних лікарняних

Чи можна виключити дні попереднього лікарняного з розрахунку, якщо працівник був у стані сп’яніння — пояснили у Пенсійному фонді.

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Пенсійний фонд пояснює, як лікарняний з позначкою «алкогольне сп’яніння» впливає на розрахунок наступних лікарняних.

Зазначається, що законодавством визначено вичерпний перелік періодів, не відпрацьованих з поважних причин, які виключаються з розрахункового періоду під час обчислення середньоденної заробітної плати для призначення страхових виплат.

Зокрема, до них належить період тимчасової непрацездатності (пункт 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1266).

При цьому пунктом 3 зазначеного Порядку для віднесення цього періоду до поважної причини не передбачено зв’язку періоду тимчасової непрацездатності з фактом надання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

З урахуванням зазначеного календарні дні хвороби, щодо яких у листку непрацездатності є позначка “Алкогольне сп’яніння”, виключаються з розрахункового періоду незалежно від того, що за цей період допомога по тимчасовій непрацездатності не надавалась.

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