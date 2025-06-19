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На Одещині судитимуть посадовця ТЦК, який «коригував» дані ухилянтів у системі «Оберіг»

14:42, 19 червня 2025
Правоохоронці встановили, що незаконною схемою встигли скористатися 12 ухилянтів.
На Одещині судитимуть посадовця ТЦК, який «коригував» дані ухилянтів у системі «Оберіг»
Фото: dbr.gov.ua
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування скерувало до суду обвинувальний акт щодо співробітника Подільського РТЦК та СП в Одеській області, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників «Оберіг» для охочих уникнути мобілізації. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Протиправною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку чоловіків, що дозволяло «клієнтам» навіть виїздити за кордон.

Правоохоронці встановили, що незаконною схемою встигли скористатися 12 ухилянтів. За свою «допомогу» посадовець брав з однієї людини 3 тис. доларів США. Завдяки ДБР частина «клієнтів» фігуранта вже знайдена та мобілізована до війська, частина – подана у розшук.

Співробітник центру комплектування повністю визнав свою провину та обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до двох років.

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суд ДБР ТЦК Оберіг

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