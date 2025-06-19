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В Одесской области будут судить чиновника ТЦК, который «корректировал» данные уклонистов в системе «Оберіг»

14:42, 19 июня 2025
Правоохранители установили, что незаконной схемой успели воспользоваться 12 уклонистов.
В Одесской области будут судить чиновника ТЦК, который «корректировал» данные уклонистов в системе «Оберіг»
Фото: dbr.gov.ua
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Подольского РТЦК и СП в Одесской области, который за деньги вносил поддельные данные в электронный реестр призывников «Оберіг» для желающих избежать мобилизации. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Противоправной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он изменял данные в реестре о розыске и воинском учете мужчин, что позволяло «клиентам» даже выезжать за границу.

Правоохранители установили, что схемой воспользовались 12 уклонистов. За свои «услуги» чиновник получал по 3 тысячи долларов США с каждого. Благодаря ГБР часть «клиентов» уже найдена и мобилизована, часть — объявлена в розыск.

Сотрудник центра комплектования полностью признал свою вину и обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенном лицом, имеющим доступ к ним. Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа либо исправительных работ сроком до двух лет.

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суд ГБР ТЦК Оберег

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