В Одесской области будут судить чиновника ТЦК, который «корректировал» данные уклонистов в системе «Оберіг»

Правоохранители установили, что незаконной схемой успели воспользоваться 12 уклонистов.

Фото: dbr.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Подольского РТЦК и СП в Одесской области, который за деньги вносил поддельные данные в электронный реестр призывников «Оберіг» для желающих избежать мобилизации. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Противоправной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он изменял данные в реестре о розыске и воинском учете мужчин, что позволяло «клиентам» даже выезжать за границу.

Правоохранители установили, что схемой воспользовались 12 уклонистов. За свои «услуги» чиновник получал по 3 тысячи долларов США с каждого. Благодаря ГБР часть «клиентов» уже найдена и мобилизована, часть — объявлена в розыск.

Сотрудник центра комплектования полностью признал свою вину и обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенном лицом, имеющим доступ к ним. Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа либо исправительных работ сроком до двух лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.