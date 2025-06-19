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США возобновляют выдачу студенческих виз для иностранцев: новое условие — проверка соцсетей

14:27, 19 июня 2025
Правительство будет тщательно проверять социальные сети заявителей.
США возобновляют выдачу студенческих виз для иностранцев: новое условие — проверка соцсетей
Источник фото: АР
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США возобновляют процесс выдачи студенческих виз для иностранных граждан, однако теперь требуют доступ к аккаунтам заявителей в социальных сетях. Об этом сообщил Государственный департамент США, пишет AP.

Новые правила предусматривают, что все новые заявители обязаны предоставить правительству доступ к своим соцсетям для проверки публикаций на предмет возможных проявлений враждебности к США, правительству, культуре, институтам или ценностям. Отказ от предоставления такой информации может стать основанием для отказа в визе.

Процесс был приостановлен в мае, когда администрация Трампа объявила о намерении усилить проверку иностранных студентов. Теперь выдача виз возобновлена, а приоритет при рассмотрении получают абитуриенты вузов, где иностранцы составляют менее 15% студенческого состава, пишет AP со ссылкой на источники.

Кандидаты из Китая, Индии, Мексики и Филиппин активно мониторили сайты бронирования и информацию от Госдепа в ожидании открытия новых дат. Один из таких студентов, аспирант из Китая, признался, что ежедневно проверял сайт — и теперь наконец смог записаться на собеседование.

Кроме того, Госдепартамент предупредил 36 стран, что они должны в течение 60 дней улучшить процесс проверки путешественников, иначе их граждане могут быть добавлены в список стран с запретом на въезд.

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США виза соцсети студенты

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