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США відновлюють видачу студентських віз для іноземців: нова умова — перевірка соцмереж

14:27, 19 червня 2025
Уряд ретельно перевірятиме соціальні мережі заявників.
США відновлюють видачу студентських віз для іноземців: нова умова — перевірка соцмереж
Джерело фото: АР
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США поновлюють процес видачі студентських віз для іноземних громадян, однак тепер вимагають доступу до акаунтів заявників у соціальних мережах. Про це повідомив Державний департамент США, пише АР.

Нові правила передбачають, що всі нові заявники зобов’язані надати уряду доступ до своїх соцмереж для перевірки публікацій на предмет можливих проявів ворожості до США, уряду, культури, інституцій або цінностей. Відмова від надання такої інформації може стати підставою для відмови у візі.

Процес було зупинено у травні, коли адміністрація Трампа оголосила про намір посилити перевірку іноземних студентів. Тепер видача віз відновлена, а пріоритет при розгляді надається вступникам до університетів, де іноземці становлять менше 15% студентського складу, пише АР за інформацією джерел.

Кандидати з Китаю, Індії, Мексики та Філіппін активно моніторили сайти бронювання й інформацію від Держдепу в очікуванні відкриття нових дат. Один із таких студентів, аспірант з Китаю, зізнався, що щодня перевіряв сайт — і тепер нарешті зміг записатися на співбесіду.

Окрім цього, Держдепартамент попередив 36 країн, що ті повинні протягом 60 днів покращити процес перевірки мандрівників, інакше їхніх громадян може бути додано до списку країн із забороною на в’їзд.

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США віза соцмережі студенти

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